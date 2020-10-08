شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الصفقات المشبوهة.. تقرير يكشف فساد القطرى ناصر الخليفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقب برجل الصفقات المشبوهة هو ناصر الخليفى، الذى ارتبط اسمه بالكثير من شبهات الفساد، والتي تكشف حقيقة النظام القطرى، وفساده فى ملف كرة القدم، وغيرها من المجالات المختلفة. وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، تفاصيل فساد ناصر الخليفي، والتى كان أبرزها دفع أموال لوكلاء اللاعبين، وفساد فى ملف كأس العالم 2022 المقام بقطر، والمتهم فى العديد من القضايا التى تكشف عن وجه نظام قطر الإرهابى.

ويضع القضاء السويسرى، نهاية لملف فساد رجل الأعمال القطرى ورئيس مجموعة بي إن سبورت ناصر الخليفى، ومن المقرر أن تحدد المحكمة الاتحادية الجنائية فى بيلنزونا، جنوب سويسرا.

واستأنفت المحكمة الاتحادية، النظر فى قضية ما بات يعرف بـ"فيفا جيت" التى تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسى جيروم فالكه، ورجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي ووجهت النيابة العامة إلى الخليفى تهمة التحريض على خيانة الأمانة، فى حين وجهت لفالكه تهمة منح "بى أن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة.