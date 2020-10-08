شكرا لقرائتكم خبر عن دور مشبوه.. تقرير يكشف ألاعيب الجزيرة القطرية فى دعم الجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دور خبيث تلعبه قناة الجزيرة القطرية، فى دعم التنظيمات الإرهابية، منذ أن كانت تبث كلمات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى أسامة بن لادن، ولاتزال على منهجها حتى هذه اللحظة فى نقل أخبار التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم القاعدة وداعش.

ورصد التقرير الوارد فى الفيديو التالى ما تقوم به قناة الجزيرة، من تبنى الأفكار التكفيرية وترويجها للدفاع عن التنظيمات الإرهابية، والتبرير لهم وعملياتهم الإرهابية، والعمل على تحسين صورة التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش والقاعدة، واستضافة قيادات هذه التنظيمات الإرهابية عبر شاشاتهم فى قطر، والترويج لأفكارهم بشكل مستمر عبر مواقع الجزيرة القطرية وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى.