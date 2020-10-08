شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب فى محكمة العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت محكمة العباسية، برئاسة المستشار محسن دردير، اليوم الأربعاء، 3 تنازلات عن الترشح لانتخابات النواب 2020، وجاءت التنازلات، مرشح عن دائرة المطرية ومرشح عن دائرة الساحل ومرشح عن دائرة مدينة نصر.

كانت قد اعلنت محكمة العباسية عن الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب لمحكمة العباسية، والتي ضمت 272 مرشح، وذلك عقب استبعاد عدد 28 مرشح واعاده مرشح للقائمة النهائية، التي توزع علي : الدائرة الأولي قسم شرطه الساحل 22 مرشح، و الدائرة الثانية قسم روض الفرج 10 مرشحين ، و الدائرة الثالثة قسم الزاوية الحمراء 15 مرشح، والدائرة الرابعه قسم الزيتون 14 مرشح ، و الدائرة الخامسة قسم حدائق القبة 13 مرشح ، و الدائرة السادسة قسم مدينة نصر 54 مرشح ، و الدائرة السابعة قسم التجمع 43 مرشح ، و الدائرة الثامنة قسم اول السلام 17 مرشح، و الدائرة التاسعه قسم عين شمس 30 مرشح، و الدائرة العاشرة قسم المطرية 27 مرشح، والدائرة الحادية عشر قسم المرج 27 مرشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

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وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.

وتقوم اللجان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظام الفردي والقوائم، عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح.