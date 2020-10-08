شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الإعلام المصرى حقق انتصارات متتالية على جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أيمن عدلي ، رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين أنه عند الحديث عن انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 لابد أن نذكر الدور الكبير الذي لعبه إعلام الدولة فى تحقيق هذا الانتصار العظيم على الجيش الإسرائيلى بعدما استفاد من سلبياته وإخفاقاته فى يونيو 1967 بعدما أمر الرئيس الراحل أنور السادات بإعداد الدولة إعلامياً لحرب أكتوبر 1973.

وأضاف عدلى ، في تصريحات لـ"الخليج 365 "، منذ ذلك الحين والدولة المصرية أيقنت أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام ، في غرس الوعي في وجدان المواطن ومواجهة أعداء الوطن والمتربصون به، موضحاً أن ما شهدناه جليا في الفترة الأخيرة في مواجهة عدو شرس ظاهريا " جماعة الإخوان الإرهابية " وعدو خفي أشد شراسة من حيث التمويل " قطر وتركيا ،

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وأشار عدلي ، إلى أن الإعلام المصري استلهم روح انتصار أكتوبر العظيم من خلال تحقيق انتصارات متتالية على هذة الجماعة الإرهابية ومن يقف ورائها ، مؤكداً أن ما شهدناه يوم الجمعة الماضي خلال احتفال الشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر والوقوف خلف القيادة السياسية وأيضاً الاحتفال بالانتصار على الجماعة الإرهابية " ضربة قاضية" .