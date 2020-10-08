وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يشهدان احتفالية أكاديمية الفنون بأكتوبر ويكرمان 15 متخصصا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، احتفالية نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، تحت عنوان 6 أكتوبر 1973 ملحمة العزة والكرامة وأقيمت بقاعة سيد درويش وأحياها فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار.

وقالت عبد الدايم، خلال الاحتفالية، إن احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر مستمرة طوال شهر أكتوبر في كل محافظات الجمهورية لتعميق وترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن في الوعي الجمعي.

وأضافت وزيرة الثقافة: "قوة مصر الناعمة تعد أحد الوسائل الفاعلة لاستنهاض الهمم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية"، مشيدة بالدور البارز لأكاديمية الفنون في خلق أجيال تسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم التنوير ونشر الوعي، معبرة عن سعادتها بالمستوى المتميز لطلاب المعهد والذي يؤكد ثراء المستقبل الإبداعي للمجتمع.

وكرمت وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة، مجموعة من أساتذة معهد الموسيقى العربية بالأكاديمية لتفانيهم في إعداد أجيال من المبدعين واستمرارهم في أداء رسالتهم أثناء جائحة كورونا وهم: الدكتورة نعيمة صادق، الدكتورة خيرية جميل مصطفى جميل، الدكتورة هدى أحمد محمد علي، الدكتور محمد قطب عيسى، الدكتور أحمد يوسف الطويل، الدكتورة سالي علي طموم، الدكتور أحمد سعد أمين، الدكتور محمد عبدالستار عبدالمعطي، الدكتور أحمد محمود عثمان القصبجي، الدكتور ماجد أحمد سرور، الدكتور مدحت عبدالسميع، الدكتورة أميرة أحمد الناصر، الدكتورة منى عبدالغني عباس، مازن دراز، ماجدة عويس عبداللطيف.

كما تم الاحتفال بخريجي معهد الموسيقى العربية دفعتي 2019 و2020، وكانت الاحتفالية قد تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور وأعادت للأذهان أجواء معجزة العبور منها: بسم الله، عاش اللي قال، لفي البلاد، يا حبيبتي يا مصر، أم البطل، الله ع المستقبل، رايحين، سمينا وعدينا، عظيمة يا مصر، دولا مين، خلي السلاح صاحي، حبايب مصر، يا أغلى اسم في الوجود، مصر أم الدنيا، حلوة بلادي، مصر التي في خاطري، أوبريت الأرض الطيبة والحدود التي شدت بها الفنانة منى عبدالغني.