إصابة شخصين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن شخصين أصيبا بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي السبيل بمدينة درعا جنوبي البلاد.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجار.