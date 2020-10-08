مستشار الأمن القومي الأمريكي: قلقون من هجمات إلكترونية محتملة في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبرايان، عن قلقه من احتمال شن مخترقون الإنترنت "هاكرز" أجنبيين هجمات إلكترونية لتغيير نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، المقرر عقدها في ٣ نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال أوبرايان، في تصريح أدلى به مساء أمس الأربعاء، لمعهد ويليام بويد للقانون التابع لجامعة نيفادا: "قلقي الأكبر بشأن ما يمكن أن يحدث في يوم الاقتراع يتمثل في شن هاكرز هجمات تستهدف الموقع الإلكتروني لوزير الخارجية لتغيير نتائج التصويت".

واعتبر أن روسيا وإيران والصين هي الأطراف المؤثرة الأساسية، على الانتخابات في الولايات المتحدة.

واتهمت الولايات المتحدة مرارًا قوى أجنبية وخاصة روسيا والصين وإيران بمحاولة اتخاذ إجراءات التأثير الخفية والعلنية على الناخبين الأمريكيين.