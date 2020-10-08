انفجار ضخم يهز مدينة درعا السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، إنه سمع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا جنوب البلاد، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.
ونقلت "سكاي نيوز" عن التلفزيون السوري الرسمي، قوله إن انفجارًا ضخمًا وقع في حي السبيل وسط مدينة درعا، وسط أنباء عن سقوط جرحى.
ويشهد ريف مدينة درعا انفجارات متفرقة كان آخرها منتصف الشهر الماضي حين أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين، حسبما أعلن الهلال الأحمر السوري وقتها.
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