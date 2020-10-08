7.7 ملايين دينار كلفة المحاجر الفندقية في الكويت

:كشف تقرير حكومي أن إجمالي المصروفات المترتّبة على وزارة المالية لاستئجار المحاجر الصحية، التي كانت مخصصة لحجر المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، بلغ 6.1 ملايين دينار دُفعت إلى جهات سياحية وفندقية عدة، علماً بأن هذا المبلغ هو ما جرت الموافقة عليه من قبل وزارة المالية حتى أغسطس الفائت، أما التكاليف الخاصة بالمحاجر الطبية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، التي جرت الموافقة عليها، فقد بلغت 1.6 مليون دينار، حيث إن تلك التكاليف وُوفِق عليها في إطار الاستعدادات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الكويت في ظل الظروف الراهنة لا تدخر جهداً لتوظيف كل أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار الوباء العالمي، لافتاً إلى قيام مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات

المتعلّقة بالتعامل مع الأولويات الملحّة، لمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد ، حيث قام باستصدار قرارات عدة؛ منها تكليف وزارة المالية القيام بإجراءات التعاقد لاستئجار مقارّ الحجر الصحي (فنادق، بنايات، وشقق) اللازمة للإقامة الشاملة للمشتبه في إصابتهم بمرض «كورونا» المستجد والأطقم الطبية والأمنية وغيرها، وكذلك تحمّل كل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، لحين ثبوت عدم حاجة وزارة الصحة إلى الاستمرار في استئجار هذه المقار.

فيما يلي التفاصيل الكاملة كشف تقرير حكومي صادر مؤخرا، أن إجمالي المصروفات المترتبة على وزارة المالية لاستئجار المحاجر الصحية، التي كانت مخصصة لحجر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بلغت 6.1 ملايين دينار تم دفعها إلى جهات سياحية وفندقية عدة، علما أن هذا المبلغ هو ما تمت الموافقة عليه من قبل وزارة المالية حتى شهر أغسطس الفائت، اما التكاليف الخاصة بالمحاجر الطبية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) الذي تمت الموافقة عليه بلغت 1.6 مليون دينار، حيث إن تلك التكاليف تمت الموافقة عليها في إطار الاستعدادات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأوضح التقرير ان الكويت في ظل الظروف الراهنة لا تدخر جهدا لتوظيف كل أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار الوباء العالمي، لافتا الى قيام مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات

المتعلقة بالتعامل مع الأولويات الملحة لمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث قام باستصدار قرارات عدة منها تكليف وزارة المالية بالقيام بإجراءات التعاقد لاستئجار مقار الحجز الصحي (فنادق، وبنايات، وشقق) اللازمة للإقامة الشاملة للمشتبه في إصابتهم بمرض كورونا المستجد والأطقم الطبية والأمنية وغيرها، وكذلك تحمل كل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، لحين ثبوت عدم حاجة وزارة الصحة الى الاستمرار في استئجار هذه المقار. وتطرق التقرير الى قرار مجلس الوزراء المتضمن التالي: - تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة للاحتياجات والمصروفات الفعلية التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية من اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. - تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات القانونية للصرف من المبالغ المشار اليها سابقا لتلبية جميع الاحتياجات والمصروفات التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية وتعتمدها اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، على ان يتم استلام الاحتياجات بمعرفة الجهة الطالبة وعلى مسؤوليتها. - تشكيل فريق عمل لتوفير احتياجات وزارة الصحة برئاسة وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع والقطاع النفطي وديوان الخدمة والادارة العامة للطيران المدني. واضاف التقرير انه استنادا لهذا القرار تقدمت جهات عدة لوزارة المالية بالاحتياجات المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمعدات وغيرها لمواجهة انشار الفيروس.