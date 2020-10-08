طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 11440 كيلوغراما من الشيرا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بميناء طنجة المتوسط، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، وحجز ما مجموعه أحد عشر طنا و440 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة بتنسيق ميداني مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات مخبأة ضمن شحنة من المواد الفلاحية الموجهة للتصدير على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب والتي كانت تستعد للمغادرة نحو أحد الموانىء الإسبانية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه العملية أسفرت أيضا عن توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 سنة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات الدولية للشبكة المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد تقاطعاتها العضوية المحتملة مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتندرج هذه العملية النوعية – يضيف البلاغ – في سياق المجهودات المشتركة للمصالح الأمنية المغربية من أجل رصد ومكافحة جميع مظاهر الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وخصوصا التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.