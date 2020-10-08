رويترز: قطر طلبت رسميا شراء مقاتلات إف-35 من أمريكا

الخميس 8 أكتوبر 2020

قالت ثلاثة مصادر إن قطر قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف-35 الشبح.



وذكرت المصادر المطلعة على الصفقة أن قطر قدمت طلب الحصول على الطائرات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن في الأسابيع القليلة الماضية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجديث عن الأمر قائلا إن ”سياسة الولايات المتحدة هي عدم التأكيد أو التعليق على مبيعات الدفاع المقترحة أو التسليم إلا بعد إخطار الكونغرس بها رسميا“.

وذكر مصدر رابع على دراية بالأمر أن مخاوف بشأن علاقة قطر بحركة حماس ظهرت على السطح كثيرا فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة للدوحة، لكن في حالة بيع طائرة حربية متطورة كالمقاتلة إف-35 فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الصفقة.

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ويأتي الطلب في أعقاب صفقة بين الولايات المتحدة والإمارات في أغسطس وافقت واشنطن بموجبها على بحث الموافقة على طلب الدولة الخليجية شراء مقاتلات إف-35، في إطار صفقة جانبية لاتفاق اتفاق أبراهام الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

وقال أحد المصادر إن الخطاب القطري لطلب الطائرات، وهو أول خطوة رسمية في الإجراءات القانونية لمبيعات السلاح الخارجية.

وعادة ما يحتوي الخطاب الرسمي على مواصفات سيتم استخدامها لوضع بيانات السعر للعميل. ويصل سعر الطائرة إف-35إيه، وهي من الجيل الخامس للطائرات الشبح، حاليا إلى حوالي 80 مليون دولار.

وقد تستغرق صفقة بيع الطائرات إف-35 سنوات للتفاوض والتسليم مما يعطي أي إدارة جديدة في البيت الأبيض فسحة من الوقت لوقف الصفقات. ويتعين موافقة الكونغرس على أي صفقة بيع.