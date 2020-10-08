ترامب بالمكتب البيضاوي.. انتصار رئاسي على كورونا

الخميس 8 أكتوبر 2020

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس مهام عمله في المكتب البيضاوي.



وأضاف، في بيان، أن "ترامب تلقى إحاطة حول إعصار دلتا وخطط التحفيز الاقتصادي".

وقال المتحدث باسم دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي، يعمل الأربعاء من المكتب البيضاوي بعد 6 أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وأوضح الناطق براين مورغنسترن، أن ترامب يطلع على المحادثات بشأن خطة مساعدة الاقتصاد فضلا عن مستجدات الإعصار دلتا.

وتتابع تصرفات الرئيس الأمريكي الذي غادر المستشفى مساء الإثنين عن كثب في وقت يزداد عدد المصابين بكوفيد-19 في البيت الأبيض.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الطبيب شون كونلي، أن الرئيس الأمريكي الذي ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع، لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.

وتابع الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، أنه:" لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

وقال طبيب البيت الأبيض، إنه لا أثر لأي أعراض لمرض كوفيد-19 على الرئيس دونالد ترامب فيما أظهر فحصه البدني ومؤشراته الحيوية أن حالته لا تزال مستقرة.

وفي بيان نشر بإذن ترامب، قال كونلي إن "الرئيس لم يعان من الحمى منذ أكثر من أربعة أيام ولم يحتج أي أكسجين إضافي منذ نقله للمستشفى".

ومن جهتها نشرت كايلي ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض على "تويتر" رسالة طبيب الرئيس الأمريكي عن تطورات حالته الصحية.