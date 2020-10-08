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تكليف رئيس وزراء أردني جديد.. من هو بشر الخصاونة

الخميس 8 أكتوبر 2020

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة عمر الرزاز، التي قبل الملك استقالتها السبت الماضي الموافق 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020.



رئيس الوزراء الجديد جاء ليستلم مهمته الموكلة إليه في ظروف استثنائية لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، كما وصفها العاهل الأردني في كتاب التكليف السامي للخصاونة.

من هو بشر الخصاونة؟

وُلد الخصاونة الحائز على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب الأردني، في 27 كانون الثاني/يناير 1969 وهو متزوج وله من ثلاثة أبناء.

ويحمل الخصاونة درجة الدكتوراه في القانون من لندن سكول اوف ايكونومكس في العاصمة البريطانية لندن، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من كلية سواس جامعة لندن، ودرجة ماجستير في القانون الدولي سكول اوف ايكونومكس في العاصمة البريطانية لندن.

الخصاونة كان يشغل قبل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة منصب مستشار جلالة الملك للسياسات منذ 18 آب/أغسطس 2020، كما عُين مستشارا للملك للاتصال والتنسيق اعتبارا من 23 نيسان/أبريل 2019.

وشغل الخصاونة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية 2016-2017، ووزير دولة للشؤون القانونية 2017-2018.

وكان الوزير السابق سفيرا للأردن لدى فرنسا 2018 - 2019، وسفيرا للأردن لدى مصر منذ 6 حزيران/يونيو 2012 وحتى 28 أيلول/سبتمبر 2016، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية منذ 6 حزيران/يونيو 2012 وحتى 28 أيلول/سبتمبر 2016، وسفير الأردن لدى كينيا في أيار/مايو 2013، وسفير الأردن لدى إثيوبيا في آذار/مارس 2014.

حكومة جديدة في مواجهة كورونا

ووجه الملك عبدالله الثاني، حكومة الخصاونة إلى تسخير قدرات القطاع الصحي، ضمن سياق مركزي متناسق يمكن الأردن من الاستجابة السريعة لهذه الجائحة ومتغيراتها وتطوراتها، كما طالبه بالاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، والعمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، والتأكد من عدالة توزيعها في المحافظات وقدرتها على تقديم أفضل سبل الرعاية الممكنة للمواطنين.

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وقال الملك في كتاب التكليف: "لطالما كانت وستظل صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين".

وتابع العاهل الأردني: "كما يتطلب هذا الظرف الاستثنائي بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته، لذا أوجهكم إلى المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وفقا لأعلى معايير الجودة، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرتنا على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل".

توجيه ملكي لدعم هيئة الانتخاب

كما وجه الملك، رئيس الحكومة الملكف وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وطالب الملك أن تكون الانتخابات نزيهة لتليق بسمعة الأردن ومسيرته الديمقراطية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.

وحددت هيئة الانتخابات الأردنية، العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعداً للاقتراع، يختار الناخبون فيه ممثليهم للمجلس القادم، لكنها قررت مجموعة من الإجراءات التنفيذية، تراعي الصحة والسلامة العامة لمنع تفشي الفيروس.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر لليوم الثاني للترشح (87) قائمة فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح 525، ليصبح عدد القوائم على مدار يومين 251 قائمة فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح في هذه القوائم 1457 متقدما ومتقدمة.

الحكومة المقبلة ليست انتقالية

وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الأربعاء، إن حكومة بشر الخصاونة المقبلة ليست حكومة انتقالية ولن تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية.

وأوضح أن الأردن لن يشهد استقالة دستورية للحكومة المقبلة بموجب الدستور بعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة تنتظرها استحقاقات دستورية مهمة، إذ عليها الشروع مباشرة بإعداد قانون الموازنة العامة 2021، وتقديم بيان وزاري إلى مجلس النواب المقبل خلال شهر من تاريخ تأليف المجلس.