شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي مقدسي: جيش الاحتلال يعتقل 42 فلسطينياً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 صباحًا, 8 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض وثّق مركز حقوقي مقدسي اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 مواطناً فلسطينياً من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة خلال ستة أيام فقط.

وقال مركز معلومات وادي حلوة – سلوان: إنّ جيش الاحتلال اعتقل من بلدة العيسوية خلال شهر أكتوبر الجاري 42 مواطناً فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال.

وأوضح المركز أن معظم المعتقلين أفرج عنهم بعد ساعات أو يومين من اعتقالهم، بشروط الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفالات نقدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير حقوقي مقدسي: جيش الاحتلال يعتقل 42 فلسطينياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.