حزب التقدم والاشتراكية ينتقد مناقشة تقاعد البرلمانيين: الموضوع لا يكتسي أولوية

وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لمجلس النواب، بسبب برمجته لمعاشات أعضاء محلس النواب، للمناقشة، في ظل الجائحة.

وقال الحزب اليوم الأربعاء في بلاغ لمكتبه السياسي، إنه يعبر عن استغرابه لإقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة.

واعتبر المكتب السياسي، أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.

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ووافقت لجنة المالية بمجلس النواب، على مناقشة مقترح قانون حول إلغاء تقاعد البرلمانيين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، وتقرر عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، كان قد تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة منذ أشهر، وذلك من أجل إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.