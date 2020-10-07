أولمبيك خريبكة “يرافق” رجاء بني ملال إلى القسم الثاني

حسم اليوم، الأربعاء، في مصير الفريق الثاني الذي سيغادر القسم الوطني الأول، ذلك أنه عقب هزيمتة بميدانه أمام الرجاء البيضاوي وجد فريق أولمبيك اخريبكة نفسه خارج قسم الكبار.

جماهير أولمبيك اخريبكة كانت تضع كل الأمال على مباراة الرجاء من أجل إنقاذ مايمكن إنقاده في صراع الأمتار الأخيرة من البطولة الوطنية، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن، فانتصر الرجاء البيضاوي بهدفين مقابل هدف.

وفي رحلة وداع قسم الكبار رافق أولمبيك اخريبكة جاره رجاء بني ملال إلى القسم الوطني الثاني، بعدما شاءت الأقدار أن يغادر قطبي جهة بني ملال خنيفرة القسم الوطني الأول معا، ليبقى ممتل الجهة الوحيد بالقسم الوطني الأول فريق سريع وادي زم.