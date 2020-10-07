نهضة بركان “يكرم” وفادة المغرب التطواني برباعية

واصل فريق نهضة بركان سلسلة نتائجه الإيجابية في منافسته عن درع البطولة، بعدما حقق انتصارا كبيرا على فريق الحمامة البيضاء المغرب التطواني برباعية مقابل هدف.

وتقدم نهضة بركان مبكرا في المباراة في الدقيقة”9″ بواسطة حمدي لعشير، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الفريق البرتقالي على المغرب التطواني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق البرتقالي سيطرته على المباراة مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ضربة جزاء نفذها بنجاح محمد عزيز، وقلص المغرب التطواني النتيجة بهدف مصطفى اليوسفي في الدقيقة 65.

دقائق قليلة بعدها أضاف زكرياء حدراف الهدف الثالث لنهضة بركان، ولم تتوقف أهداف ممثل منطقة الشرق عند هذا الحد حيث أضاف زيد كروش هدفا رابع في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بتفوق نهضة بركان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للمغرب التطواني