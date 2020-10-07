الوداد “ينتصر” على سريع وادي زم في رحلة الصراع على اللقب

تمكن فريق الوداد البيضاوي من تحقيق الإنتصار على فريق سريع وادي زم بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بنتيجة هدفين دون رد.

وتقدم الوداد البيضاوي في الشوط الأول من المباراة بواسطة اللاعب أيمن الحسوني في الدقيقة 36، في شوط أول عرف تضييع العديد من المحاولات خصوصا من طرف الفريق الزائر سريع وادي زم، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الوداد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انتظر الوداد البيضاوي حتى الدقيقة 90 ليضيف الهدف التاني بواسطة إسماعيل الحداد لتنتهي المقابلة بانتصار الفريق الأحمر على فريق سريع وادي زم بنتيجة هدفين دون رد.