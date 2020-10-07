تمكن فريق الوداد البيضاوي من تحقيق الإنتصار على فريق سريع وادي زم بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بنتيجة هدفين دون رد.
وتقدم الوداد البيضاوي في الشوط الأول من المباراة بواسطة اللاعب أيمن الحسوني في الدقيقة 36، في شوط أول عرف تضييع العديد من المحاولات خصوصا من طرف الفريق الزائر سريع وادي زم، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الوداد بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني انتظر الوداد البيضاوي حتى الدقيقة 90 ليضيف الهدف التاني بواسطة إسماعيل الحداد لتنتهي المقابلة بانتصار الفريق الأحمر على فريق سريع وادي زم بنتيجة هدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد “ينتصر” على سريع وادي زم في رحلة الصراع على اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.