نجح فريق الرجاء الرياضي في تجاوز عقبة فريق أولمبيك خريبكة بعدما تفوق عليه بهدفين لواحد لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات البطولة الاحترافية.
وأنهى فريق الرجاء البيضاوي الشوط الأول من مباراة أولمبيك خريبكة متقدما بنتيجة هدفين لهدف.
وتقدم الرجاء في النتيجة بواسطة عبد الإله الحافيظي في حدود الدقيقة 24، وأضاف أيوب ناناح الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول.
وقبل نهاية الجولة الأولى بدقائق قليلة قلص أولمبيك خريبكة الفارق بهدف أداما ديوم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدفين لهدف.
دقائق الجولة الثانية لم تحمل جديدا بعدما أضاع فارس الفوسفاط فرصة تعديل الكفة بعد تضييع ضربة جزاء أعقبت احتجاجات قوية للاعبي الرجاء على قرار الحكم.
وستتواصل الإثارة إلى غاية الجولة الأخيرة بعدما نجاح المطاردين الوداد والنهضة البركانية في تحقيق الفوز والاستمرار في المطاردة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء “يتجاوز” عقبة “الأوصيكا” و”يقترب من التتويج بالبطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.