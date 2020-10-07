كشف النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دفاع الفنانة دنيا بطمة، المتهمة قي قضية “حمزة مون بيبي”، تفاصيل سماح هيأة المحكمة لموكلته بالغياب عن الجلسات المقبلة من قضيتها.
وصرح النقيب بوعشرين لـ”اليوم 24″ أنه فعلا التمس لبطمة الاستماع إليها، وإعفائها من الحضور في سائر الجلسات المقبلة، مضيفا: “تمت الاستجابة إلى الطلب، واسمتع إليها وهي جالسة” في إشارة إلى تاثير الحمل عليها.
وأضاف دفاع بطمة: “طرحت عليها المحكمة عددا من الأسئلة، وأسئلة أخرى من سائر الأطراف، وأجابت عنها بشكل متناسق مع موقفها خلال المرحلة الابتدائية، وبالتالي تقرر اعفاؤها من حضور سائر الجلسات المقبلة، مع قرار تأجيل الملف إلى جلسة 21 أكتوبر الحالي”.
وتعيش دنيا بطمة الفترات الأخيرة من حملها بطفلها الثاني، بعد طفلتها غزل، التي أنجبتها قبل 3 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر النقيب بوعشرين يكشف لـ”اليوم 24″ تفاصيل إعفاء دنيا بطمة من حضور جلسات محاكمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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