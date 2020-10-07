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أنور قرقاش يعلق على شهادة بندر بن سلطان بشأن فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 7 أكتوبر 2020

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن شهادة الأمير بندر بن سلطان للتاريخ تمثل سردا صادقا لالتزام الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية. 

 

وأوضح قرقاش، في تغريدة عبر تويتر، أن المصارحة تأخرت ولكنها تبقى ضرورية، وتابع قائلًا: "فرص الأمس لن تتكرر، والمقاربة العقلانية التي تراعي مصالحنا أولا والتزامنا الأخلاقي بالقضية الفلسطينية تبقى عنوان المرحلة".

 

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، انتقد الأمير بندر بن سلطان سياسات إيران وتركيا التي تتعمد في المقام الأول المتاجرة بالقضية الفلسطينية.

 

 

وقال، خلال الجزء الثالث والأخير من الفيلم التسجيلي "مع بندر بن سلطان" الذي بثته قناة "العربية"، إن نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني، لكن من الصعب الوثوق بقياداتهم.

 

وسرد الأمير بندر بن سلطان، المواقف العربية الداعمة للحق الفلسطيني، كما قارنها أيضا بمواقف تركيا وإيران المتاجرتين بالقضية، وتابع قائلًا: "القيادات الفلسطينية صارت ترى أن إيران وتركيا أهم من الدول العربية".

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