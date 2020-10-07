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شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل
الأربعاء 7 أكتوبر 2020
كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة.
ووجه الملك عبدالله الثاني الحكومة، وفق خطاب التكليف، بضرورة إعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك.
كما حث على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن.
وكان العاهل الأردني قد قبل، الأسبوع الماضي، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلفها بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي رسالة قبول الاستقالة، التي نشرت نصها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أوضح ملك الأردن أن الحكومة قدمت استقالتها، ضمن الاستحقاق الدستوري، موجها لها التحية لجهودها.
وأشاد العاهل الأردني بأداء حكومة الرزاز في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، معتبرا "هذه المرحلة شهدت تضافراً لجهود مؤسسات الدولة من تنسيق وتعاون على أعلى المستويات".
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