شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف إصابة جديدة و80 وفاة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت فرنسا 18746 إصابة و80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم: إنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 653509 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 32445 حالة وفاة.

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