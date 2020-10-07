رئيس الوقف السني يشدد ضرورة التأكيد على تقوية النسيج المجتمعي بين أبناء البلد

وقال المكتب الاعلامي لرئيس ديوان الوقف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش استقبل اليوم في مكتبه ببغداد وفدا من الجماعة الإسلامية الكردستانية برئاسة أمير الجماعة علي بابير، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمكتب السياسي للجماعة".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث معطيات المرحلة الحالية وما يمر به العراق من أزمات على الصعيد الصحي والاقتصادي، مؤكدين على تضافر الجهود للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

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وثمن كمبش خلال البيان، "الدور الوطني والأخلاقي الذي تقوم به الجماعة من خدمة للصالح العام"، مشددا "على ضرورة التأكيد على تقوية النسيج المجتمعي بين أبناء البلد الواحد".

من جانبه، أشاد الأمير بابير والحضور بدور كمبش في دعم المؤسسات الحكومية من خلال حملات التوعوية المستمرة التي أقامتها المساجد للمواطنين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحملات الإغاثية التي قام بها الديوان لمساعدة العوائل المتعففة في ظل الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.