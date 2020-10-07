اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، ان الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى بممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت"، مبينة انه "تم بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، ولاسيّما تعزيز الأمن في المناطق الحيويّة، كما أطلعها على نتائج اللقاءات السياسيّة التي أجراها".
وعرضت بلاسخارت أهمّ اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مُختلِف الأطراف العراقيّة بما يتعلّق بتطوّرات الوضع السياسيّ والأمني.
وشدّد الوزير على "أهمّية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأمميّة والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المُبكّرة".
وتم بحث أهمّ تطوّرات الأوضاع السياسيّة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.