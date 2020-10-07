الخليج 365 - مشاعر دراج _ جوباالخميس 2020/10/8 01:17 ص بتوقيت أبوظبي
قررت الجبهة الثورية السودانية، الأربعاء، إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الخرطوم للتبشير بالسلام، وبحث إنفاذ الاتفاق الموقع مع الحكومة الانتقالية.
وبحسب مصدر تحدت لـ"الخليج 365" فإن الوفد يضم كبار المفاوضين بكافة مكونات الجبهة الثورية وخبراء قانونيين وسيعود إلى الخرطوم الخميس برفقة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي.
وقال المصدر إن مهمة الوفد تتمثل في إدراج اتفاق جوبا بالوثيقة الدستورية والتبشير بها والتمهيد للمشاركة في الحكومة الجديدة، وإجراء الترتيبات اللازمة لاستقبال قيادات الثورية بالخرطوم في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف المصدر أن الوساطة الجنوب سودانية ستصل الخرطوم، الأحد المقبل، للوقوف على تنفيذ اتفاق السلام بين أطراف العملية السلمية.
وشهدت جوبا، قبل أيام، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، وذلك بمشاركة العديد من الرعاة وأبرزهم دولة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد "الجبهة الثورية" في الخرطوم الخميس برفقة حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.