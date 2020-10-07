بقائمة المطلوبين.. روسيا تعاقب زعيمة المعارضة ببيلاروسيا

أدرجت روسيا، الأربعاء، زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا على قائمة المطلوبين، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء.



والمعارضة البالغة 38 عاما التي لجأت إلى ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب إعلانها الفوز على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو في انتخابات أغسطس/آب"مطلوبة بتهمة جنائية" وفقا لما أكدته وزارة الداخلية الروسية، لوكالة "فرانس برس".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" أن تيخانوفسكايا تواجه تهمة في بيلاروسيا على خلفية إطلاق دعوات للمساس بأمن البلاد ومنها دعوات للاستيلاء على السلطة.

وزعيمة المعارضة، التي خاضت معترك السياسة مؤخرا عندما جذبت حملتها الهادفة لإنهاء حكم لوكاشنكو المستمر منذ 26 عاما، آلاف الاشخاص نزلوا إلى شوارع بيلاروسيا، التقت في الفترة الأخيرة قادة أوروبيين بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشاركت، وفق تقارير، بتجمع احتجاجي أمام البرلمان، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصادر أجهزة انفاذ القانون، قولها إن إدراجها على قائمة المطلوبين جاء على ما يبدو بشكل تلقائي ضمن التزامات موسكو في إطار "دولة متحدة" مع الجارة بيلاروس.

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لكن بيلاروس لم تعلن من جهتها عن وضع تيخانوفسكايا على قائمة المطلوبين.

وأوقف الكثير من حلفاء تيخانوفسكايا بتهمة إطلاق دعوات للإضرار بأمن البلاد، أو اجبروا على مغادرة البلاد وسط تهديد من السلطات.

ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاعتراف بتنصيب لوكاشنكو رئيسا الشهر الماضي، مشيرين إلى عمليات تزوير شابت الانتخابات.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على مسؤولين في النظام البيلاروسي ولكن ليس ضد لوكاشنكو نفسه، ما دفع بيلاروسيا للإعلان عن عقوبات مضادة على مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم.

والجمعة الماضي، انتقدت روسيا، العقوبات التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على بيلاروسيا واعتبرتها "دليل ضعف".