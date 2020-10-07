العراق: الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الأربعاء، بيانًا جاء فيه أن وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت، وتم بحث مستجدات الأوضاع في العراق، ولاسيما تعزيز الأمن في المناطق الحيوية، كما أطلعها الوزير على نتائج اللقاءات السياسية التي أجراها.
وشدد الوزير على أهمية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأممية والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المبكرة.
من جانبها، عرضت بلاسخارت أهم اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مختلف الأطراف العراقيّة بما يتعلق بتطورات الوضع السياسي والأمني.
وتم بحث أهم تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
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