البرلمان التركي: تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - تركيا - (أ ش أ)
وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على قرار تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.
وأفادت وسائل إعلام تركية رسمية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بأن قرار التمديد يهدف إلى القضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة.
وكان البرلمان صادق أمس الثلاثاء، على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عامًا إضافيًا، وفي 2 أغسطس 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.
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