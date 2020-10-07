التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، طائرة "مفخخة" بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية كانت متجهة إلى المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له، إن قوات التحالف المشتركة مساء اليوم الأربعاء تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأضاف العقيد المالكي أن الحوثيين أطلقوا الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية باليمن، كان أفاد الأسبوع بتدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء، مؤكداً التزامه المطلق بتدمير قدرات الميليشيات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.