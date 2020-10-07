وفاة نقيب محامين الشرقية المرشح لانتخابات النواب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

توفي المستشار حسن الصادق، نقيب المحامين بمحافظة الشرقية والمرشح لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول الزقازيق، اليوم الأربعاء، بأحد المستشفيات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

كان "الصادق" نُقل إلى أحد المستشفيات قبل نحو أسبوع للاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، والتي تأكدت إيجابيته ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق.

كما كان الراحل ضمن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالزقازيق.