منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة خبراء في مجال البحوث المتعلّقة بـ"الثقوب السوداء"

تحصّل اليوم، الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز على جائزة نوبل للفيزياء 2020.
ويعد الفائزون الثلاثة من أهم الرواد في مجال البحوث المتعلقة بـ"الثقوب السوداء"، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها
وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لإكتشافه أن "تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة".
وفاز كل من رينهارد غنزل وأندرياغير "لإكتشافهما جسما مدمجا فائق الضخامة في وسط مجرّتنا"، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.
وكانت قد مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي لعالم الكونيات الكندي المولد جيمس بيبلز عن عمله النظري حول اللحظات الأولى بعد الإنفجار الكبير، وعالمي الفلك السويسريان ميشال مايور وديدييه كويلوز لإكتشافهما كوكبًا خارج نظامنا الشمسي .
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