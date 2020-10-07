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كورونا تتسبب في فقر عشرات الملايين

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أعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء، إن جائحة ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020، مشددا على أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن وفقآ لسكاي نيوز .

 

وأوضح البنك الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا له، أن معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر

من عشرين عاما.

 

وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون بـ1.90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.

 

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وأضاف البنك "التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في

حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية".

 

وفرضت أغلب دول العالم إغلاقا شاملا من أجل كبح تفشي وباء كورونا، مما أدى إلى شلل غير مسبوق في النشاط الاقتصادي.

 

وفي وقت سابق، نبهت منظمة "أوكسفام" إلى أن تبعات كورونا ستعيد جهود مكافحة الفقر عشرات السنين إلى الوراء في بعض البلدان.

 

ورجحت المنظمة أن يلتحق ما بين 6 و8 في المئة من سكان العالم بمن يعيشون تحت عتبة الفقر.

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