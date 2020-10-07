مواجهة بنس وهاريس ستسرق الأضواء الأمريكية

غالبا المناظرة بين المرشحيْن لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، أقل إثارة وأهمية من المواجهات بين المترشحين لمنصب الرئيس، لكن منازلة الأربعاء بين نائب الرئيس الحالي مايك بنس، والسناتور الديمقراطية كامالا هاريس يتوقع لها أن تسرق الأضواء وفقآ لسكايً نيوز .

وتعتبر المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، عبارة عن صدام سريع الحركة بين الشخصيتين، مع الكثير من الفوضى.

ولذلك يمكن أن يعود النقاش بين بنس وهاريس بفائدة أكبر في توضيح

الفوارق الجوهرية بين برنامجي الفريقين، بما يهم جمهور الناخبين الأميركيين.

ويؤكد دانيال وايس، كبير الموظفين السابق بمكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مناظرة الأربعاء قد تكون الأهم من نوعها في التاريخ الأميركي .

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وذلك لأن "السيناتور هاريس هي الأولى من أصول هندية التي ستظهر في مناظرة من هذا النوع"، مضيفا أن "الديمقراطيين يقدمون أداء

قويا بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي ويأملون أن تعزز هاريس، بحضورها القوي، تقدمهم".

في غضون ذلك، يقول مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هاريس "رغم أنها كانت مدعية عامة في كاليفورنيا، لكن تاريخها سيء، وعندما ترشحت للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي حلت في المرتبة الخامسة بنهاية المطاف".

وأضاف أن جمهور "الديمقراطيين لم يستقبلوا حديثها جيدا، فكيف سيكون الحال بين عموم الأميركيين؟"

وقبل أربع سنوات، قدَّم بنس، الذي كان حاكما لولاية إنديانا آنذاك، أداء قويا ضد المترشح الديمقراطي إلى جانب هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، السناتور تيم كين من فرجينيا.