بعد سيداما...الحكومة الإثيوبية توافق على تأسيس الأقليم رقم 11

وافق الحكومة الإثيوبية، علي طلب ست قوميات تجمعها قومية واحدة بإقليم شعوب جنوب البلاد، خاصة ان يجمعهم منطقة جغرافية واحدة، وتطابقهم في العادات والتقاليد والثقافة والتاريخ، ويعد الاقليم رقم 11 داخل الدولة.

وأعلنت وكالة الانباء الإثيوبية، في بيان لها، أن مجلس الفيدرالي الإثيوبي، وافق خلال اجتماع له علي تأسيس إقليم رقم 11، يضم ستة قوميات.

والقوميات الست هي :" منطقة غرب أومو، كونتا، بنش شكو، كفا، شكا، داورو".

في نوفمبر 2019، أجرت حكومة إثيوبيا استفتاء لاقليم سيداما

الحق في تقرير المصير، بغية إقامة عاشر منطقة للحكم الذاتي في البلاد.

وتتمتع الولايات الإقليمية التسع الحالية في إثيوبيا بقدر من الحكم الذاتي، يمكنها من اختيار لغتها الرسمية، ويمنحها سلطات محدودة على الضرائب والتعليم والصحة وإدارة الأراضي.

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شجعت الإصلاحات السياسية، التي أدخلها رئيس الوزراء أبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في 2018، النشطاء السياسيين في سيداما، المدرجة حاليًا ضمن الولايات التسع، مما

دفعهم إلى التعبير عن رغبتهم في إعلان إقليم جديد من جانب واحد في يوليو.

إقليم سيداما

تقع إقاليم سيداما في جنوب أثيوبيا، وهي من الشعوب الكوشية، يبلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان الأقليم الذي يقدر ب17 مليون نسمة، يتميزون بحرفة الزراعة وخاصة البن وتربية المواشي بجانب مهن أخري، يتحدثون بلغتهم "سيدامو وهي لغة كوشية"، ويرجع تلك التاريخ واللغة إلي القرن التاسع.

وتعتبر سيداما من القوميات الكبيرة في الدولة وظلت تعيش لمئات السنين قبل أن تطالب بالانفصال، وفي شهر سبتمبر الماضي اندلع مشاجرة بين الأورومو وسيداما أسفر عن إصابة العديد من الضحايا.