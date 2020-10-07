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عاجل ..ألمانيا تصنف تونس والأردن كمناطق خطرة لانتشار كورونا

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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بتصنيف كلا من تونس والأردن ورومانيا وجورجيا مناطق خطرة من حيث مؤشرات انتشار فيروس المستجد وفقآ لروسيا اليوم.

 

ونشرت معهد روبيرت كوخ للأمراض المعدية التابع

للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، قائمة محدثة للمناطق التي تعتبر خطرة من حيث انتشار الفيروس، تشمل تونس والأردن ورومانيا وجورجيا بكامل أراضيها.

 

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وهذا الإجراء يعني أن القادمين إلى ألمانيا من هذه الدول سيكون عليهم الخضوع لحجر صحي ذاتي حتى حصولهم على نتائج سلبية للإصابة بالمرض.

 

وتصنف ألمانيا مناطق بالخطرة في حال تجاوز عدد الإصابات المسجلة بالفيروس فيها 50 حالة لدى كل 100000 شخص خلال 7 أيام.

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