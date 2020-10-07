عاجل-خادم الحرمين يهنئ الشيخ مشعل الصباح بتزكيته ولياً للعهد في الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتزكيته وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة. وتمنى خادم الحرمين الشريفين، للشيخ مشعل الأحمد الصباح التوفيق والسداد.
وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق دعواته ومشاعره الأخوية تجاه الكويت وشعبها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
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