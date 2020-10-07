وزير خارجية باكستان يبحث العلاقات الثنائية مع الأمير فيصل بن فرحان

أجرى وزير الخارجية الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الخارجية قريشي أن باكستان والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، عميقة الجذور وأعرب عن تقديره لدعم المملكة المستمر لباكستان وتضامنها الراسخ في قضية كشمير. وجدد وزير الخارجية قريشي دعم باكستان لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية. من جانبه وصف الأمير فيصل بن فرحان باكستان بالدولة الشقيقة. وقد اتفق الوزيران على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون الوثيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. ***



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