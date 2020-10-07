وزير خارجية باكستان يبحث العلاقات الثنائية مع الأمير فيصل بن فرحان

وجدد وزير الخارجية قريشي دعم باكستان لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية. من جانبه وصف الأمير فيصل بن فرحان باكستان بالدولة الشقيقة. وقد اتفق الوزيران على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون الوثيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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