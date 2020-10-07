العراق يطيح بمفتي داعش

وقالت وكالة الاستخبارات الاتحادية في بيان صحفي، إن «استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب».
وأضافت، أن «الملقى القبض عليه كان يعمل المفتي الشرعي بما يسمى ولاية كركوك /ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية».
وأشارت إلى أنه «من عائلة داعشية ولديه اثنان من إخوته وابن عمه ضمن صفوف عصابات داعش، وأن شقيقته هي زوجة أحد آمري داعش في ولاية كركوك».
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