الشوط الأول.. الرجاء “يتقدم” أمام “الأوصيكا و”يعبد” الطريق للتتويج بالبطولة

أنهى فريق الرجاء البيضاوي الشوط الأول من مباراة أولمبيك اخريبكة متقدما بنتيجة هدفين لهدف.

وتقدم الرجاء في النتيجة بواسطة عبد الإله الحافيظي في حدود الدقيقة 24، وأضاف أيوب ناناح الهدف التاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وقبل نهاية الجولة الأولى بدقائق قليلة قلص أولمبيك اخريبكة الفارق بهدف أداما ديوم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدفين لهدف.