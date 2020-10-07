غسيل الأموال.. منجب: التهم ليست جديدة والهدف إضعاف موقفي أمام الرأي العام

أعاد بلاغ وكيل الملك لعصر اليوم الأربعاء، المتعلق بالتحقيق في مصدر أموال وعقارات الناشط الحقوقي المعطي منجب، إلى الأذهان ما أثير في وسائل الإعلام حول الموضوع، قبل حوالي أربع أسابيع، في الوقت الذي كان مثيرا للانتباه، أن بلاغ وكيل الملك، جاء بحسب ما تضمنه “تبعا لما يتم تداوله في بعض الوسائط الاجتماعية”.

وردا على بلاغ وكيل الملك، قال منجب في بلاغ أصدره قبل قليل، إن البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك، مضيفا “يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي تهديد السلامة الداخلية للدولة، ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة”. واستغرب منجب أن تتم متابعته منذ خمس سنوات، ومع ذلك لم تنطلق محاكمته رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال.

واشتكى منجب من تعرضه للتشهير خلال الفترة القليلة الماضية، وقال “أؤكد هنا للرأي العام من جديد أني بريء من كل التهم التشهيرية”. وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، عن التحقيق مع المعطي منجب، وأفراد من عائلته، بسبب شبهة غسيل الأموال، اتهامات تداولتها تقارير إعلامية قبل أيام، ورد عليها منجب في حينها بالنفي القاطع، وجدد نفيه اليوم.

وكان وكيل الملك قال في بلاغه اليوم الأربعاء، إنه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.

وأوضح وكيل الملك أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.