شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 38 ألف إصابة و672 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 الساعات الماضية 38,984 إصابة مؤكدة، و 672 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,475,262 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 210,232 حالة وفاة.

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