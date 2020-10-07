الزراعة تنفي حدوث اصابات مرضية للأسماك

نفت وزارة الزراعة، الاربعاء، حدوث اصابات مرضية للأسماك، مؤكدة أن ما حدث في بحيرة الرزازة ناتج عن ضخ المياه الأسنة.



وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما حدث من هلاكات للأسماك في بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء المقدسة هو نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي بأتجاه مبزل كربلاء الذي يصب في بحيرة الرزازة مما سبب في هلاكات كميات محدودة من الاسماك بفعل التلوث الناتج عن ضخ هذه المياه والتي يتم الدفع به سنويا نتيجة الزخم السكاني الحاصل خلال وقت الزيارة المليونية".

وأضاف أن "حالة الهلاكات هي طبيعية ولم تسجل اية اصابة بكتيرية او فايروسية او فطرية"، مؤكدا ان "الفرق البيطرية متواجدة في موقع الحدث والوضع الان تحت السيطرة والمراقبة ولم تحدث حالة نفوق للاسماك في بحيرة الرزازة بفعل اصابات مرضية".