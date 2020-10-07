اتفاق شامل على المناصب بين الفرقاء الليبيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية أن هذه الجولة «توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة بين الفرقاء حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات». ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن «إنجازات جولات الحوار تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي». وعبر الطرفان عن «عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية». وعبر الطرفان عن «عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية».

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