شكرا لقرائتكم شاهد الحلقة الكاملة من مقابلة "مع بندر بن سلطان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة "مع بندر بن سلطان"، الذي أذيع على شاشة "العربية" مساء الأربعاء، "أن فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها".

وقال "إن الأميركيين استجابوا لأبو عمار في 2001 ورفضوا بنودا إسرائيلية"، مضيفاً "أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبو عمار عندما قال إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل". ‬

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كما روى سفير المملكة السابق لدى واشنطن، ثلاثة أمور أبلغه بها بوش الابن قبل توليه الرئاسة، مضيفاً أن بوش الابن قال له "إن كامب ديفيد ليس فندقا". ‬

‪وتابع "بوش قالي لي أبو عمار وكلينتون يتحدثان 4 ساعات على الهاتف وأنا لا أطيق الحديث لأمي لنصف ساعة‬".

وفي نفس السياق، روى الأمير بندر قصة الكوفية التي كادت أن توقف مباحثات مدريد‬.

من ناحية ثانية، قال سفير المملكة السابق لدى واشنطن، إن "قصة حارس بكلاشينكوف في قصر حافظ الأسد جعلتني أدرك إشكالية النظام السوري في السلام‬".

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كما أوضح الفارق بين حافظ الأسد وبشار الأسد‬.

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‪وحول إيران، تساءل قائلاً "طهران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟".