ناصر بوريطة في إيطاليا والملف الليبي على رأس جدول الأعمال

توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا، حاملا عددا من الملفات الاقليمية.

وقالت الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن اللقاء الذي جمع بوريطة بنظيره لويجي دي مايو، وضع على رأس جدول أعمالة الحوار الليبي الليبي الذي احتضنته بوزنيقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن بوريطة ودي مايو ناقشا كذلك العلاقات الثنائية بين المغرب وإيطاليا، وأفق التعاون بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

يشار إلى أن المغرب احتضن جولتين من حوار الفرقاء الليبي، انتهت الثانية أمس بتوقيع اتفاق على تعديل المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وسط سعي مغربي لاحتضان جولة جديدة من حوار الفرقاء الليبيين، للدفع بالحوار السياسي نحو حل نهائي، يبدأ بتوحيد مؤسسات الدولة، وينتهي بوقف الحرب في البلاد.