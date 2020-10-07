اللجنة المركزية للتأديب “تصدر” عقوباتها في حق اللاعبين والفرق

قضت اللجنة المركزية للتأديب بتوقيف محمد الشيبي، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وأوقفت اللجنة ذاتها بكاري مان، لاعب فريق حسنية أكادير لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالدفاع الحسني الجديدي وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وفي سياق متصل، قضت اللجنة نفسها بتوقيف محمد إسكندر، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وغرمت اللجنة فريق يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، فضلا عن تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وقضت اللجنة بتغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، علاوة على تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.