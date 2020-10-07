الاتحاد الإفريقي “يختار” الأسطورة التيمومي سفيرا لنهائي عصبة الأبطال

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم النجم المغربي محمد التيمومي سفيرا لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ينافس على لقبها كل من الوداد والرجاء المغربيين والزمالك والأهلي المصريين.

وكشف الجهاز الوصي عن تسيير شؤون اللعبة القارية أن التيمومي، النجم السابق للجيش الملكي والمنتخب الوطني، سيحمل الكأس القارية قبل أن يتم رفعها من طرف الفريق الفائز الذي سيتوج بأمجد الكؤوس بالقارة السمراء.

ويتماثل التيمومي للشفاء بعد العملية الجراحية التي خضع لها في فرنسا، والتي دخل بعدها في غيبوبة قبل أن تتحسن حالته ويستأنف البرنامج التأهيلي بالمركز الرياضي محمد السادس بالمعمورة، ضواحي سلا.