رقم قياسي.. 2776 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و29 وفاة و2788 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو رقم قياسي لعدد الحالات المسجلة خلال 24 ساعة، بعد تسجيل 2760 حالة في 18 شتنبر الماضي، كما سجلت 2788 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 140024 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 385.6 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 7.6 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 118142 حالة، بمعدل تعاف يناهز 84.4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2439 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.