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توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد الامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

 

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:15 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الاول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 40 26 80 15

دبي 40 28 70 15

 

الشارقة 41 25 80 20

عجمان 40 26 85 20

 

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أم القيوين 39 22 75 20

رأس الخيمة 40 21 70 25

 

الفجيرة 37 28 80 35

العين 40 27 45 10

 

ليوا 41 23 90 10

الرويس 36 26 90 45

 

السلع 37 26 80 35

دلما 36 30 70 40

 

طنب الكبرى 37 29 80 45

طنب الصغرى 37 29 80 45

أبوموسى 37 29 80 45.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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